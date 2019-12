Allegria, laboratori e beneficenza in centro con “Regali a Palazzo” e “Giocando & Giocando”

Sabato 7 e domenica 8 dicembre prende vita un magico weekend nel centro di Ravenna con “Regali a Palazzo” e “Giocando & Giocando”.

Il piano nobile di Palazzo Rasponi ospita per l'occasione un originale allestimento natalizio realizzato dalle migliori botteghe artigiane del territorio e una ricca proposta di idee regalo per i doni di fine anno.

Regali a Palazzo

Lo splendido salone delle feste sarà la cornice ideale della cena di beneficenza a sostegno di IOR Ravenna e del prof. Dino Amadori, direttore scientifico emerito dell’IRST-IRCCS di Meldola e presidente IOR, che sarà presente con un breve intervento sui “40 anni di IOR, dalla medicina empirica alla medicina di precisione”.

La cena si tiene sabato 7 dicembre (dalle ore 19.30 con posti limitati e solo su prenotazione presso IOR tel. 0544 34299 oppure presso Catering Excelsius 0544 560294 – info@lacampaza.com) e sarà resa speciale dai “Tavoli d’autore” firmati dalle opere di dieci artigiani CNA: Anna Fietta, Barbara Liverani, Carlo Zoli, Deborah Garavini, Dimensione Mosaico, Egidio Miserocchi, Elisa Grillini, Gino Geminiani, La Vecchia Faenza, Liliana Ricciardelli.

Giocando & Giocando

Non mancheranno momenti di intrattenimento e animazione grazie alla collaborazione con l’iniziativa Giocando & Giocando che sarà ospitata al piano terra del Palazzo. Durante i due giorni saranno attivi: laboratori di artigianato con Fata butega e Anfass Onlus Ravenna, laboratori di Natale, il mondo dei Lego, l’angolo della creatività, la buchetta delle lettere di Babbo Natale, il truccabimbi con Tata Fata, Babbo Natale con l’amico Elfo sono solo alcune delle attività in cui i più piccoli e le loro famiglie potranno essere coinvolte. Per tutti i bambini presenti un piccolo dono in omaggio.

Tutte le attività sono gratuite e verrà regalata ad ogni famiglia una favola natalizia e un libro dedicato all’artigianato, perché quest’anno la manifestazione non vuole essere solo un momento di socializzazione e di gioco per tutti i bambini, ma anche due giornate dedicate alla manualità e al lavoro artigiano. I bambini produrranno manufatti con materiali di riciclo, in carta e in mosaico, che poi potranno portare a casa ed utilizzare, magari per addobbare l’albero.

Orario di apertura la mattina dalle 10 alle 13 e poi dalle 15 alle 18.30.

“Abbiamo ritenuto importante organizzare “Regali a Palazzo” anche quest’anno – evidenzia Marcello Monte, presidente della CNA comunale di Ravenna – con un duplice obiettivo. Da un lato contribuire a sostenere l’importante attività dello IOR di Ravenna con la cena di beneficienza che si terrà sabato 7 dicembre e dall’altro valorizzare e offrire opportunità alle piccole imprese del territorio che spesso faticano a trovare palcoscenici dove esporre e far conoscere i propri prodotti artigianali di altissima qualità”.

“Regali a Palazzo – afferma Massimo Cameliani, assessore allo Sviluppo economico – è un evento che declina diversi degli obiettivi dell’amministrazione che cito in ordine sparso: rendere vivo e attraente il centro storico e piazza Kennedy in particolare, accompagnare lo sviluppo delle piccole e medie imprese artigiane, proporre iniziative ricreative per la comunità in occasione del Natale rivolte anche ai protagonisti delle festività che sono i bambini, contribuire nel sostegno alle persone con problematiche legate alla salute”.