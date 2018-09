Ambiente e gestione dei rifiuti al centro del Festival dei Beni Comuni

Si tiene a Brisighella, nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 settembre, una nuova edizione del Festival dei Beni Comuni dal titolo: “Il Resto di Troppo”.

Il Festival sarà incentrato sul tema della gestione dei rifiuti e dei suoi impatti sulla vita sociale, ambientale ed economica dei cittadini.

Gli incontri in programma nelle due giornate vedranno avvicendarsi autorevoli esperti della materia impegnati non solo a chiarire ed approfondire questa complessa tematica, , ma anche, attraverso le testimonianze di singoli Cittadini, Associazioni e dei Comuni più Virtuosi ad orientare concretamente ed indicare le migliori soluzioni utili adottabili.

Nel corso delle due giornate saranno inoltre realizzati eventi di carattere artistico, quali mostre, spettacoli ed esibizioni musicali a tema, che faranno da contorno ai vari momenti di approfondimento. A tale riguardo , la prima giornata, sarà caratterizzata da un suggestivo intervento di Francesco Gesualdi sull’attuale contesto economico da ripensare e rimodulare in una chiave più a misura d’uomo, intervento da considerare, per le sue peculiarità, introduttivo e propedeutico al tema più specifico che verrà successivamente trattato in quanto investe anche il problema della riduzione della produzione dei rifiuti, nonché del consumo di risorse.

Ridurre, Recuperare, Ripensare è il sottotitolo scelto per il Festival, che racchiude e delinea le direttrici di pensiero ed azione entro cui indirizzare una più efficace ed efficiente gestione delle tematiche oggetto del Festival, coerentemente alle logiche di conoscenza, difesa e miglioramento che ispirano le iniziative del Comitato.

La manifestazione è promossa dall’Associazione "Brisighella Bene Comune" e dal Comune di Brisighella, con l'intento di ravvivare ed accrescere la partecipazione diretta dei cittadini alla vita democratica del territorio, rivitalizzare il rapporto tra la comunità e gli amministratori attraverso la realizzazione di progetti di interesse collettivo, impegnarsi nella difesa e sviluppo dei Beni Comuni quali: acqua, suolo, ambiente, beni sociali, artistici e culturali.