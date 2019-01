Amélie Nothomb arriva a Ravenna con il suo nuovo romanzo

Giovedì 28 febbraio, dalle ore 10:00 alle 11:30, la rassegna letteraria Il Tempo Ritrovato ospita alla Biblioteca Classense la scrittrice Amélie Nothomb. Amélie Nothomb presenta “I nomi epiceni” (Voland) dialogando con Matteo Cavezzali.

Scrittrice belga. Figlia di un ambasciatore membro di una delle famiglie più in vista del suo paese ha trascorso l'infanzia in Giappone, per poi trasferirsi in Cina al seguito del padre diplomatico.

I suoi libri hanno ormai conquistato milioni di lettori e fans appassionati. L’esordio a soli ventitré anni con Igiene dell’assassino, cui ha fatto seguito, ogni anno, un romanzo accolto con identico successo. Il più recente è “I nomi epiceni”.

Ingresso libero.