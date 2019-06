Il vincitore di "Amici" Alberto Urso incontra i fan a Ravenna

Mercoledì 26 giugno, alle ore 18, sale sul palco del centro commerciale Esp il cantante lirico Alberto Urso, vincitore dell’ultima edizione del talent televisivo “Amici”.

Alberto Urso ha 21 anni, è nato a Messina e ha conseguito la laurea magistrale in Canto Lirico al Conservatorio di Matera. Ha partecipato alle selezioni di “Amici”, dove è entrato come uno dei favoriti, ed è riuscito a mantenere fede ai pronostici. Ora sta promuovendo il suo primo album, intitolato “Solo”, un album di 11 canzoni in cui si fondono classico e contemporaneità.

Per salire con lui sul palco, occorrono una copia del cd, un pass e la liberatoria per la pubblicazione delle foto. Chi acquista il cd all’Esp da Unieuro o nella Libreria Extracoop, riceve un pass colorato con accesso prioritario. Chi acquista il cd altrove, può munirsi del pass “bianco” dalle hostess, a partire dalle ore 15 di mercoledì 26 giugno. Il giorno dell’evento ognuno deve portare con sé anche la liberatoria già compilata e firmata, per autorizzare la pubblicazione della propria foto sulla fanpage Facebook del centro.