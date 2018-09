"Amori da marciapiede": spettacolo teatrale itinerante tra sesso e prostituzione

Quaos presenta una serata di monologhi e canzoni sulla prostituzione con "Amori da Marciapiede", un immaginario bordello dove prostitute, gigolò e disperati offrono i loro monologhi sul sesso e l’arte più antica del mondo “a pagamento”, con testi originali di Davide Linari e Annalisa Licata e altri liberamente ispirati a Pierpaolo Pasolini, Dacia Maraini e altri riadattati da Alberto Sebastian Ricci e dal cast con l'accompagnamento dal vivo di brani musicali a tema. Lo spettacolo si svolgerà sabato 29 settembre alle 21 all'ex Cova di Faenza, in via Cavour 7, con un costo di dieci euro per l'ingresso.

Un'ambigua maitresse, prostitute, gigolò e papponi faranno entrare il pubblico in un sordido mondo fatto di gioie, dolori, speranze, squallori ma anche ironia e divertimento. In varie location del bordello, monologhi, esibizioni, canzoni, scene e altro a tema sesso e prostituzione intratterranno gli intervenuti che per una notte diventeranno clienti che sceglieranno di intrattenersi con l'entraîneuse o gigolò che più attrae loro, ma non senza prima aver passato la visita di un emerito sessuologo. I Clienti sceglieranno, quindi, di scoprire il velo sulle tristi, particolari e, a volte, surreali storie ad esempio di Elisa, la prostituta dal cuore semplice; Alessandro, il ragazzo di vita; Rita, la squillo blogger; Giovanna, la trans; Rita, la prostituta poetessa; Francesco, il cam-boy; Fabiola, la ragazza di strada rumena; Bambina, violentata e mai amata; Alberta, l’accompagnatrice squillo da nightclub; Davide, il cliente “malato” di sesso; Loretta, la prostituta senza futuro; Chiara, dai ricordi di bimba; il pappone Alex; Carmen, la prostituta matura e disillusa; Frankie, il naked cowboy; e non solo. Attenzione: si tratta di uno spettacolo itinerante senza posto fisso consigliato a un pubblico adulto – si può accedere anche a spettacolo iniziato.