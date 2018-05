Anche giochi e letture durante la passeggiata al Parco Piave

Venerdì 4 maggio Massa Lombarda si mette in cammino con la “Passeggiata al Parco Piave”. Alle 16.30 la camminata parte dalla scuola elementare "Luigi Quadri", in via Quadri 10, per arrivare, infine, al Parco Piave.

Nel Parco sono presentati i nuovi giochi inclusivi e inaugurata la Little Free Library, con una lettura animata per bimbe e bimbi dai 5 ai 10 anni a cura della biblioteca.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Consulta delle ragazze e dei ragazzi, il Circolo Polisportiva Massese, l’Auser, l’Avis e il Comitato genitori dell’Istituto comprensivo “Francesco D’Este”.