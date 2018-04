"Andante": i grandi scatti di Alex Majoli, da Lesbo al capodanno cinese

Il Mar - Museo d'Arte della città di Ravenna apre le porte a "Andante", la mostra del fotografo ravennate Alex Majoli. L'esposizione inaugura sabato 14 aprile, ore 18 ed è visitabile fino al 17 giugno.

La mostra segue un percorso temporale dal 1985 fino al 2018 in cui Alex Majoli indaga l’animo umano e gli elementi più oscuri della società. Un viaggio che si conclude con teatro, un’esplorazione della teatralità presente nella vita quotidiana, in cui si confondono i confini tra vita reale e finzione. Negli scatti di Majoli confluiscono temi e paesi diversi: i profughi a Lesbo, la vita quotidiana in Congo, il capodanno cinese.

Alex Majoli è un fotoreporter ormai famoso in tutto il mondo. Membro della prestigiosa Agenzia Magnum Photos, la sua carriera inizia precocemente nello studio di Casadio e Malanca, ma solo dopo aver fotografato la chiusura del famigerato manicomio sull’isola di Leros, in Grecia, trova eco nella sua forma autoriale, da cui la sua prima monografia intitolata Leros.

Ingresso: € 6 intero, € 5 ridotto.

Orari: dal martedì al sabato 9-18, domenica 11-19, lunedì chiuso (la biglietteria chiude un’ora prima).