Andrea Mingardi e Gian Pieretti protagonisti del Festival Beat

Mercoledì 3 luglio arriva a Faenza la nuova edizione del Festival Beat con Andrea Mingardi e Gian Pieretti.

Arriva la terza edizione del Festival Beat faentino al Ristorante Monte Brullo, un festival ideato per il MEI da Giordano Sangiorgi e Roger Troncossi che vede, insieme alla resident band di Roger, Beppe e Mario, due nomi storici del beat come Andrea Mingardi e Gian Pieretti con tantissimi musicisti dell’epoca.

Ci sono poi tanti ospiti a sorpresa per una serata beat da non perdere e un talk a inizio serata per parlare insieme degli anni Settanta a 50 anni da Woodstock.