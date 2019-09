Sketch teatrali, Andrea Viganò e la piadina: il tour delle eccellenze italiane arriva a Ravenna

Approda a Ravenna l’Enel Energia Tour, un itinerario che attraversa l’Italia in un viaggio alla scoperta delle eccellenze del Belpaese. Il tour, partito lo scorso aprile da Messina, fa tappa in 50 località italiane e si conclude a novembre a Cassino. La tappa di Ravenna viene inaugurata giovedì 26 settembre alle 12 in Piazza Kennedy con un programma ricco di iniziative e di intrattenimento per grandi e piccini che vedono come protagonista principale la Piadina Romagnola.

Presenti al taglio del nastro Massimo Cameliani, assessore allo Sviluppo economico del comune di Ravenna, e Andrea Viganò, attore di Colorado, impegnato in una significativa sfida culinaria: imparare a cucinare la vera piadina della Romagna.

Alle ore 17 in Piazza Kennedy viene presentato “Pompieropoli” il percorso di educazione alla sicurezza dei Vigili del Fuoco, rivolto a bambini e a ragazzi che, per un giorno, indossano la divisa da pompiere per fronteggiare, con simulazioni e giochi, prove di abilità finalizzate alla prevenzione dei rischi. Il pomeriggio prosegue con Balli folk a cura della scuola Ballo Malpassi e improvvisazione teatrale con l’Associazione 05QuartoAtto. Un momento ad hoc è dedicato ai bimbi che possono giocare e ballare con i personaggi di Mirabilandia, gustare zucchero filato e lasciarsi adornare il volto da talentuosi truccabimbi.

Il 27 settembre, a partire dalle ore 16:00, Andrea Viganò giunge nello Spazio Enel di Ravenna in Via Monte Grappa 49, per misurarsi nella sfida finale, ovvero la preparazione dell’autentica piadina romagnola. A giudicare il risultato sono gli stessi palati dei cittadini ravennati a cui viene offerto, a conclusione della giornata, una ricca degustazione con prodotti caratteristici del luogo innaffiati da tipico vino romagnolo. Anche all’esterno e all’interno dello Spazio Enel ci saranno sketch di improvvisazione teatrale e momenti dedicati alle danze folk.