Angelo Ferracuti arriva in biblioteca con “La metà del cielo”

Mercoeldì 16 ottobre per la rassegna Il Tempo Ritrovato Angelo Ferracuti presenta “La metà del cielo” (Mondadori) alla Biblioteca Classense alle 18 dialogando con Matteo Cavezzali.

Angelo Ferracuti è uno scrittore marchigiano molto apprezzato conosciuto a Ravenna per la monumentale opera scritta sulla tragedia della Mecnavi “Il costo della vita. Storia di una tragedia operaia” (Einaudi, 2013). I suoi reportage sono stati pubblicati dal Corriere della Sera e dal Manifesto.

Il questo nuovo romanzo Ferracuti narra una vicenda autobiografica.

Dentro la piccola comunità di un borgo dell'Italia centrale, dentro l'incombente senso di vuoto che segue la stagione felice dell'amore e dell'impegno politico, dentro le piccole cose della vita famigliare entra la grandezza devastante della morte.

Patrizia, la moglie di Angelo, muore a soli 42 anni. Lui, ossessionato dai fallimenti, economici e morali, si muove incerto nel nuovo presente. Son passati dieci anni ma la memoria torna alla malattia, a come si è manifestata, a come ha dettato il suo protocollo. La narrazione mescola, per piani sfalsati, l'esperienza del dolore e quella della ricostruzione, l'apparire di una nuova figura femminile e l'asfissia provinciale, le fughe, i ritorni e la smemorante esperienza alcolica. Angelo Ferracuti insegue con pazienza i fatti, la cruda cadenza dei fatti, torna alle forme del desiderio, dell'intesa, dei silenzi, e di una nuova ritrovata complicità. Siamo ospitati con garbo, senza patetismi, dentro una storia che diventa quasi nostra e che dice, fra strazio e calore, quanta vita c'è oltre lo strappo del vuoto.