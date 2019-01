Angelo Nicastro guida all’ascolto dei brani di Kodaly, Haydn e Mendelssohn

Un ascolto più consapevole dei programmi musicali di “Ravenna Musica”. L’edizione 2019 della stagione del Teatro Alighieri curata dall’Associazione Angelo Mariani riserva una interessante novità: ciascun concerto sarà preceduto da un incontro di introduzione all’ascolto del programma del concerto stesso, che si terrà qualche giorno prima dello spettacolo, presso la Sala Multimediale degli Antichi Chiostri Francescani (via Dante 2).

Saranno protagonisti autorevoli musicologi e studiosi della musica del calibro di Guido Barbieri, Paolo Fabbri, Angelo Nicastro, Susanna Venturi, Enrico Gramigna, e alcuni giovani musicisti dell’Associazione culturale Orpheus che organizza l’iniziativa insieme alla Mariani, come Nicola Valentini e Guido Lorenzetti.

Si comincia sabato 19 gennaio alle ore 11: in previsione dell’inaugurazione di “Ravenna Musica” in programma martedì 22 gennaio, Angelo Nicastro, noto direttore artistico del Ravenna Festival, introdurrà all’ascolto dei brani di Kodaly, Haydn e Mendelssohn che l’Orchestra Sinfonica Ungherese Miskolc eseguirà con la partecipazione della giovane pianista olandese di origine sud coreana Gile Bae.

Nato e cresciuto in Romagna, Angelo Nicastro ha conseguito il diploma in viola presso il Conservatorio di Bologna e la laurea in Filosofia presso l’Ateneo bolognese. Nel 1983 ha fondato l’Accademia Bizantina, collaborandovi sia come musicista sia come responsabile artistico e coordinatore.

Nel 1998 assume l’incarico di Direttore Artistico di Ravenna Festival e delle Stagioni di Opera e di Danza del Teatro Alighieri di Ravenna sviluppando e dando vita a numerosi progetti.

Entrata a ingresso libero.