Anima e coraggio: l'autobiografia di Dino Amadori in Pinacoteca

Nuovo appuntamento con “Anima e Coraggio”, l’autobiografia professionale del prof. Dino Amadori. Il libro del Presidente dell’Istituto Oncologico Romagnolo e Direttore Scientifico Emerito IRST IRCCS, dopo alcune presentazioni tenute sul territorio forlivese, sbarca a Faenza: per l’occasione è stata scelta la prestigiosa location della Sala d’Ingresso della Pinacoteca Comunale, in Via Santa Maria dell’Angelo 9. L’evento avrà inizio dalle ore 20.45 di mercoledì 17 ottobre: come di consueto si parlerà di passato, presente e futuro della lotta contro il cancro. Per l’occasione modererà la presentazione il giornalista dell’emittente DI.TV Maurizio Marchesi: attesa anche una rappresentanza delle massime cariche cittadine. L’evento è svolto in collaborazione con la Bottega Bertaccini di Faenza.

L’appuntamento è aperto a tutti coloro che vorranno partecipare: il ricavato delle vendite dei libri verrà interamente devoluto a sostegno dei progetti scientifici di lotta contro il cancro portati avanti presso l’IRST IRCCS di Meldola e dei servizi d’assistenza gratuita a favore dei pazienti oncologici della Romagna. Al termine della presentazione, come da tradizione, l’autore rimarrà a disposizione di tutti coloro che vorranno fare domande o avere una dedica personale sulla propria copia del libro.