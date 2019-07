Anna Chiara Venturini presenta “Qin Shi Huang Di, Imperatore per sempre”

Il Villaggio dei Pini di Punta Marina Terme ospita la presentazione di “Qin Shi Huang Di Imperatore per sempre”, romanzo dell’autrice ferrarese Anna Chiara Venturini il 9 luglio, alle 21.30.

Un evento aperto al pubblico in cui Anna Chiara Venturini racconterà ai presenti la nascita e lo sviluppo di un romanzo unico nel suo genere, capace di far vivere la quotidianità e la psiche del primo imperatore cinese, famoso nel mondo in particolare per la maestosa sepoltura con migliaia e migliaia di statue: l’esercito di terracotta. La sua vita e le sue gesta hanno segnato la storia della Cina e del mondo, con inevitabili riflessi sul presente di cui è testimone e protagonista Kristin, l'archeologa americana che nel romanzo coordina i lavori di scavo del suo illimitato sepolcro sotterraneo.

L’autrice Anna Chiara Venturini, nata a Ferrara, città in cui vive, è autrice e coautrice di pubblicazioni sul patrimonio artistico ferrarese e lavora da anni nella pubblica amministrazione. Prima di “Qin Shi Huang Di Imperatore per Sempre”, ha pubblicato nel 2017 “Morbide Impronte” che ha ricevuto la menzione al merito al 3° Premio internazionale “Salvatore Quasimodo” a Tivoli e che ha seguito il suo romanzo d’esordio, “Sottovoce”.

La serata rientra nel ciclo di incontri “Un Libro in Valigia”.