Antonio Bendini presenta il romanzo "Ricordati di sorridere alla fine del mondo"

Giovedì 23 maggio, alle 20.30, la Biblioteca comunale Taroni di Bagnacavallo ospita il secondo appuntamento di Writers’ Corner, la nuova rassegna letteraria dedicata a scrittori e scritture locali. Protagonista dell’evento è il bagnacavallese d’adozione Antonio Bendini, che affiancato da Massimo Padua presenta il suo primo romanzo Ricordati di sorridere alla fine del mondo, edito da Pendragon nell’autunno 2018.

Ricordati di sorridere alla fine del mondo è un rocambolesco giallo fatto di avventure e personaggi grotteschi, che si dipana tra Bologna e la Romagna. Le vicende dello sfortunato Vittorio Emanuele Corso lo porteranno in un condominio della prima periferia di Bologna. Lo stabile è al centro di un importante caso giudiziario: proprio lì infatti riporterebbero tutti gli indizi lasciati da un efferato serial killer.

Nato a Faenza nel 1973 e cresciuto a Bologna, Antonio Bendini nel 2000 si trasferisce a Bagnacavallo, che ama chiamare "Altrove". Esordisce nella narrativa nel 2014 con un racconto pubblicato nell’antologia Cadute (Fernandel, 2014) curata da Gianluca Morozzi. Ha partecipato con suoi racconti alle antologie L'ultimo bicchiere (Cicogna, 2016) e Vinyl (Morellini, 2017), entrambe a cura di Luca Martini e Gianluca Morozzi. Nel 2017 il suo racconto La difficile arte della chimica viene premiato al concorso letterario Giallo Ferrara e successivamente pubblicato nella raccolta Il gusto del giallo (Clown Bianco, 2017).

Il Writers’ Corner è un appuntamento a cadenza mensile. Gli autori che volessero presentare la loro candidatura possono scrivere una mail all’indirizzo della Biblioteca comunale Taroni. I requisiti richiesti sono la territorialità, per provenienza o contenuto dell’opera, e la novità (si accettano opere edite nell’ultimo anno). Nessun discrimine per il genere, narrativa, saggistica o composizione in versi, purché l’opera sia pubblicata da una casa editrice.