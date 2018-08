Aperitivi, jazz e giochi al parco

Venerdì 31 agosto e sabato 1 settembre doppio appuntamento al Central Park di Lavezzola di Conselice, in via Bastia 106, nell’ambito della rassegna estiva “Insieme d’estate”.

Si comincia il 31 agosto dalle 19 con “Apericena Jazz”, un aperitivo in compagnia del gruppo Dagmar Benghi Jazz Quartet. Fino alle 20 si potrà partecipare al buffet con un costo di 5 euro. Per prenotazioni è possibile contattare i numeri 346 5325423 e 348 7476193.

Sabato 1 settembre spazio, dalle 16 alle 19, alle attività per bambini. All’iniziativa sarà presente il Ludobus Scombussolo con attività ludiche, esperimenti e giochi per bambini dai 5 anni in su. Sarà presente anche l’animazione per i bimbi più piccoli. Alle 17 ci sarà una merenda per tutti i partecipanti.