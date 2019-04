Aperitivo in atelier: alla scoperta delle botteghe del mosaico

Anche quest'anno il Gruppo FAI Giovani di Ravenna invita il pubblico a scoprire l'arte del mosaico in una nuova edizione di Aperitivo in Atelier.

E nel 2019 è Akomena Spazio Mosaico ad aprire le porte del proprio laboratorio dove tradizione e innovazioni si incontrano in soluzioni artistiche capaci di far rivivere e valorizzare una delle più antiche arti di Ravenna.

Programma

L’evento inizierà alle 18.00 quando l’artista e titolare Francesca Fabbri accoglierà il pubblico nel proprio laboratorio in viale Francesco Baracca 56, mostrando i materiali, gli strumenti e i processi che ogni giorno permettono la reinvenzione del linguaggio musivo in nuove e preziose soluzioni artistiche e di design. Seguirà poi visita al negozio in via Giuliano Argentario 3 e aperitivo presso il Bar Cavour (accanto allo spazio). La serata si pone come obiettivo quello di facilitare un momento di scambio dove i visitatori possono interrogare l’artista e conoscere le sue opere grazie anche al contesto informale dell’aperitivo



Contributo a partire da €7 (comprensivo di aperitivo presso il Bar Cavour).

Non necessaria la prenotazione.



I contributi raccolti verranno devoluti al FAI - Fondo Ambiente Italiano. Possibilità di iscrizione e rinnovo in loco a €15 per i ragazzi fra i 18 e i 35 anni.



Per info: ravenna@faigiovani.fondoambiente.it

Gallery