Aperitivo, cena e conferenza alla Serata Bunker

La Bella Marina A.s.c. e il Comitato Bunker Tour Ravenna organizzano una Serata Bunker giovedì 23 agosto, dalle 18.45 alle 19.40, al Bar Timone (via Molo Dalmazia 63) di Marina di Ravenna. Per l'occasione si può gustare un aperitivo a base di spritz a soli 3 euro e ammirare la mostra fotografica, esposta fino al 15 settembre, dei bunker di Marina della I e II guerra mondiale (per info e prenotazioni 0544 530585)

A seguire, dalle 19,45 nell'adiacente Ristorante Frontemolo, a soli 15 euro si fa la "cena dell'Ufficiale": bis di cappelletti e tagliatelle al ragù, con acqua, un bicchiere vino, caffè e dolcetti della casa. Per prenotazioni tel 0544 538577.

Sempre al Ristorante Frontemolo, dalle ore 21 e fino alle 23, si svolge la conferenza gratuita con presentazione di libri e proiezione di audiovisi sui bunker e le fortificazioni realizzate a Marina di Ravenna dal 1917 al 1944. Studi e ricerche effettuate principalmente dai tre fautori del Comitato Bunker Tour Ravenna: Enrico Palazzo, Luca Cavallazzi e Bruno Zama.

Nell' attuale parco pubblico di viale Ciro Menotti a Marina di Ravenna, è ancora perfettamente visibile la "batteria contraerea Pola", composta da un bunker italiano del novembre 1917 in cemento armato e mattoni, piu' tre basamenti per cannone antiaereo da 76/40. Batterie a difesa del canale Candiano, del porto di Ravenna, delle basi di idrovolanti e pure dei sommergibili italiani e, dal luglio 1918, della base di idrovolanti americani. Tali manufatti sono stati ora ben ripuliti dai locali Carabinieri Forestali e dal Comitato Bunker Tour Ravenna, che appunto li ha identificati, anche grazie allo storico Mauro Antonellini, studiati e resi visibili durante le passeggiate in pineta fra Marina di Ravenna e Punta Marina

Gli altri bunker rimasti a Marina di Ravenna, sono stati costruiti (obtorto collo), dagli italiani per i tedeschi, fra l'ottobre 1943 e fine gennaio 1944. Saranno riportate nella serata testimonianze, in video e a voce, di coloro che li costruirono e di chi poi li riutilizzò nel dopoguerra.

A fine serata, sulle 23 circa, sarà per la prima volta illuminato esternamente e dopo ben 74 anni il grande bunker per cannone tedesco, appena riscoperto e ripulito, ben visibile nel parcheggio del Ristorante Frontemolo che ospita la conferenza.