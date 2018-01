Aperitivo con vini e prodotti provenienti dai terreni confiscati alle mafie

Giovedì 1 febbraio appuntamento alle 19.00 al Circolo Arci Dock 61, in Via Magazzini Posteriori 61 a Ravenna, con i vini del circuito Libera Terra accompagnati da un ricco buffet che ha come protagonisti ingredienti provenienti da cooperative che lavorano su terreni confiscati alle mafie e altri prodotti di commercio equo e Solidale italiano (chi non beve vino può scegliere tra le bevande analcoliche fair trade).

Presente alla serata anche Roberto Fiorillo della Cooperativa Don Peppe Diana - Libera Terra, ottima occasione per parlare di come avviene la produzione dei formaggi e la gestione di un bene confiscato alle mafie.

10 € a persona (calice di vino Libera Terra, ricco buffet con specialità di economia solidale italiana e assaggio di formaggi della Coop. Soc. Le Terre di Don Peppe Diana - Libera Terra)

Solo su prenotazione

tel. 349 1745484 (Tania)