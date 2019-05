Aperitivo in biblioteca con Gaetano Vece e il suo "Nato in gennaio"

Anche quest’anno, in occasione del "Maggio dei libri", la biblioteca “Fabrizio Trisi” di Lugo organizza gli “Aperitrisi”, tre appuntamenti letteral-conviviali che si terranno nei venerdì 10, 17 e 31 maggio sempre alle 18, nella sala Codazzi della biblioteca.

Si comincia il 10 maggio con Gaetano Vece, che presenterà Nato in gennaio (Imola, La Mandragora, 2018), con intermezzi musicali di Roberto Bartoli al contrabbasso. L’autore, ultimo di tredici figli, descrive il suo passato e quello della sua famiglia a “Villa Olmo” tra gli anni '50 e '60. Gli avvenimenti vengono filtrati dall’occhio vigile e attento di un bambino che, per vincere le sue paure, sconfigge nemici immaginari. Affronta distacchi forzati da casa e cerca calore tra le braccia di sua sorella Anna. Fa di tutto per essere accettato, ma deve convivere con l’indifferenza dei grandi e con il disperato bisogno di essere amato.

Gaetano Vece, cantante, musicista e compositore, ha cantato per quasi vent’anni in molti locali e balere. Ha inciso dischi che si possono ascoltare sul canale YouTube, ha gestito il negozio di musica “Schiacciapensieri”.

Al termine dell'incontro viene offerto ai presenti un aperitivo. L’ingresso è libero.