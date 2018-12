Aperitivo sul camminamento al complesso ex Salesiani

Giovedì 20 dicembre dalle 18 al Complesso ex Salesiani di Faenza, in via San Giovanni Bosco 1, Faventia Sales organizza un aperitivo sul camminamento, accompagnato dalle musiche del duo soul Din Dó, con Sara Zannoni (voce) e Nicola Dotti (chitarra). Sarà presente anche un Buffet offerto per l’occasione.

L’appuntamento, pensato da Faventia Sales, sarà un’occasione per uno scambio di auguri e stare insieme. “Questa volta abbiamo voluto osare un po’ visto il clima invernale, ma ci piaceva utilizzare uno degli spazi suggestivi del complesso ex Salesiani per scaldare i cuori e festeggiare il Natale in modo conviviale, con i faentini che vorranno partecipare - ha dichiarato Andrea Fabbri, direttore di Faventia Sales -. Questi luoghi sono ogni giorno più utilizzati dalla nostra comunità ed è giusto cercarle di farli vivere anche con piccoli momenti di festa nelle occasioni più importanti dell’anno”.