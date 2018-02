Aperte le iscrizioni al Music Summer Camp di Accademia Bizantina

Il Music Summer Camp di Accademia Bizantina, giunto alla sua quinta edizione, diventa residenziale. Da quest’anno infatti il campus dedicato a musica, teatro e arte dà la possibilità ai ragazzi di pernottare durante la settimana di formazione all’Albergo Antico Convento San Francesco di Bagnacavallo.

L’iniziativa, che come sempre può contare sul patrocinio del Comune e si avvale del contributo del Lions Club di Bagnacavallo, si svolge da domenica 17 a domenica 24 giugno.

Per le iscrizioni si può scaricare l’apposita scheda dal sito www.accademiabizantina.it. Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del numero programmato e verranno accettate in base all’ordine di arrivo.

Per la quinta edizione del Music Summer Camp viene quindi proposta a ragazzi e ragazze dagli 8 ai 16 anni che abbiano una formazione musicale di base una settimana full immersion con lezioni di strumento, musica d’insieme, teatro, arte e scenografia, scrittura creativa e danze antiche. A fare da filo conduttore dell’esperienza sarà la preparazione di uno spettacolo musicale, di cui ogni partecipante sarà creatore e interprete, con piena sinergia tra le discipline artistiche. Di giorno ci saranno tante attività individuali e collettive per favorire la crescita tecnica e l’espressione artistica, di sera giochi e momenti conviviali di gruppo che faranno assaporare la bellezza di un’esperienza di vita comunitaria al di fuori della famiglia.

In uno spazio protetto e ricco di stimoli, con un corpo di docenti ed educatori specializzati e appassionati e tanti coetanei motivati dallo stesso spirito, il campus sarà un’esperienza estiva che lancerà nuovi semi nel percorso formativo di ogni partecipante.

Il Music Summer Camp sarà comunque aperto anche a chi sceglierà di non aderire all’esperienza residenziale. Per tutti i partecipanti che vivono nella zona, ci sarà la possibilità di frequentare i corsi durante il giorno e le attività ricreative serali tornando a casa a dormire.

Le attività dei ragazzi saranno distribuite a Bagnacavallo tra la sede di Accademia Bizantina, la Scuola Comunale d’Arte Bartolomeo Ramenghi e gli spazi dell’Antico Convento di San Francesco.

I docenti sono diplomati in Conservatorio o con titolo equivalente, esperti di didattica e attivi professionalmente nel loro settore di specializzazione: per la musica Alice Bisanti e Valeria Montanari, per il teatro Matteo Cavezzali, per l’arte Margherita Tedaldi, per le danze antiche Alice Bernardi e per la scrittura creativa Flavia Montecchi.

I partecipanti saranno inoltre supportati da educatori professionali in ogni fase della giornata.

I costi e le modalità delle diverse opzioni dei corsi sono disponibili sul sito di Accademia Bizantina.

Informazioni:

Accademia Bizantina (0545 61208 - alicebisanti@accademiabizantina.com)

Facebook: Music Summer Camp di Accademia Bizantina