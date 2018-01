Aperte le iscrizioni dei gruppi mascherati per "Carnevallo"

Sono aperte fino al 31 gennaio le iscrizioni dei gruppi mascherati per l’ottava edizione del Carnevallo, in programma domenica 18 febbraio lungo le vie del centro storico di Bagnacavallo.

L’iscrizione è gratuita e tutti i gruppi composti da almeno dieci persone e iscritti entro il termine fissato riceveranno un premio in buoni acquisto di materiale scolastico o prodotti enogastronomici del territorio.

Regolamento e modalità di iscrizione sono sul sito della Pro Loco di Bagnacavallo (www.prolocobagnacavallo.it), che organizza la manifestazione in collaborazione con il Comune e le associazioni Amici di Neresheim, Avis, Bagnacavallo fa Centro, centro sociale Amici dell’Abbondanza, Doremi, Gruppo Alpini, Traversara in Fiore e Tutti per la Scuola.

C'è tempo invece fino al 7 febbraio per iscriversi alla cena in maschera che si svolgerà sabato 10 febbraio dalle 19.30 presso la tensostruttura del centro sociale Amici dell'Abbondanza, in via Mazzini 45 (menu fisso adulti 15 euro, bambini 8 euro). Ci sarà poi animazione con musica live del dj Tamby, truccabimbi e giochi con Filippo. Il ricavato andrà a formare il montepremi del Carnevallo per l’acquisto di materiale didattico per le scuole (posti limitati, prenotazione obbligatoria tel. 338 4927472, 333 2318402).

La sfilata dei gruppi in maschera di domenica 18 febbraio partirà alle 14.30 da piazza della Libertà e si snoderà per le vie del centro fino alla premiazione prevista alle 16.15 in piazza.

Varie animazioni e attrattive verranno proposte durante il pomeriggio: dalle eleganti maschere veneziane di Patrizia Gallina agli sbandieratori della Contrada del Ghetto di Lugo, dalla musica itinerante dei Bastard Jazz ai grandi classici di Akustico Band. Per il resto i bambini si potranno divertire con le giostre, il castello incantato e i giochi gonfiabili e il truccabimbi. Verrà inoltre allestito uno stand gastronomico con pizza fritta, patatine e vin brulè. Per l’occasione il centro di Bagnacavallo ospiterà mercatini creativi e resteranno aperti i negozi.

In caso di maltempo la manifestazione del 18 sarà rinviata a domenica 25 febbraio.

Per informazioni:

proloco.bagnacavallo@gmail.com

Ufficio Turismo (0545 280898)