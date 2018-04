Aperte le prevendite per Polis, il Festival del teatro

Sono aperte le prevendite degli spettacoli di POLIS Teatro Festival (17-20 maggio 2018 - Ravenna), progetto di ErosAntEros, in collaborazione con il Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura, che ha come protagonista assoluta l’arte dell’attore-performer come fulcro ardente della relazione con lo spettatore, del teatro con la società.

Sono disponibili in prevendita i biglietti degli spettacoli in programma:

Giovedì 17 maggio 2018, ore 21.00, Teatro Alighieri

Umberto Orsini e Giovanna Marini "La ballata del carcere di Reading"

posto unico numerato € 15

https://goo.gl/mpXx36

Venerdì 18 maggio 2018, ore 21.00, Chiostro Grande Biblioteca Classense

ErosAntEros1917 CORE

posto unico € 10

https://goo.gl/A4omHk

Sabato 19 maggio 2018, ore 21.00, Chiostro Grande Biblioteca Classense

Teatro delle Albe "E’ bal"

posto unico € 10

https://goo.gl/Mv9g45

Carnet 3 spettacoli € 25

Under14 € 5

Under18 e studenti universitari 50%

Maggiorazione di prevendita 10%