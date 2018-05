Appuntamento con le conversazioni sul mosaico all’Accademia di belle arti

Venerdì alle 15.30 si terrà la prima delle Conversazioni sul mosaico e l’arte previste nell’Accademia di Belle Arti, in via Delle industrie 76. Dopo una breve visita della mostra Quartetto | Omaggio a Michele Tosi, con mosaici di Giuliano Babini, Marco De Luca, Felice Nittolo, Paolo Racagni e di studenti dell’accademia, Marco De Luca e Paolo Racagni racconteranno le loro esperienze da protagonisti nel mondo del mosaico contemporaneo, ripercorrendo anche le tappe salienti degli ultimi cinquant’anni: la mostra dei mosaici contemporanei del 1959, organizzata da Giuseppe Bovini, Giulio Carlo Argan e Palma Bucarelli, oggi esposta al MAR; la stagione della Tradizione del nuovo, con cui Giulio Guberti svecchiò il panorama artistico e culturale della città negli anni ’70; la riscoperta della decorazione musiva negli anni ’80; il panorama dei laboratori ravennati di mosaico; il rapporto col mosaico antico e il suo restauro; la funzione formativa dell’istituto statale d’arte Gino Severini, in cui De Luca e Racagni sono stati prima studenti e quindi docenti. La conversazione è aperta a tutta la cittadinanza. Per informazioni: tel. 0544/453125 accademia@comune.ra.it