Appuntamento esìxtra per il SoundScreen con "Tehran: City of Love"

Conclusa con successo la quarta edizione, non si esauriscono gli appuntamenti di SoundScreen Film Festival: la manifestazione dedicata interamente al rapporto tra Cinema e Musica (diretta da Albert Bucci) prosegue all'insegna delle Extra Screenings, proiezioni e visioni in luoghi e in date fuori programma.

Giovedì 3 ottobre, alle ore 21.00, al Circolo Abajur in via Ghibuzza 12 a Ravenna, con ingresso gratuito per i soci Aics (costo tessera 8 euro), gli amanti del cinema di qualità potranno assistere alla speciale proiezione di Tehran: City of Love di Ali Jaberansari, film vincitore del Premio Soundscreen al Miglior Lungometraggio.