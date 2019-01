Appuntamento in biblioteca con i "Quaderni di campagna" di Andrea Contarini

In arrivo tanti incontri alla Biblioteca comunale di Russi per la presentazione di opere letterarie in compagnia degli scrittori. Sabato 12 gennaio alle 16 si tiene il primo appuntamento con "Quaderni di campagna" di e con Andrea Contarini, presenta Giovanna Santandrea.

Il successivo appuntamento sarà sabato 19 gennaio con Valeria Paola Babini.