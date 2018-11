Apre i battenti il Mercato dei prodotti di campagna con la Masterchef ravennate Erica Liverani

Nasce sabato 17 novembre a Ravenna il Mercato Coperto di Campagna Amica, il primo ad aprire i battenti in Romagna.

Nei locali di Piazza dei Carabinieri, all’incrocio tra via Bovini e via Canalazzo, i cittadini potranno trovare il meglio della nostra campagna instaurando un rapporto di fiducia con il produttore agricolo dal quale ricevere in tempo reale informazioni sulle produzioni, sulla salubrità e genuinità di ciò che si acquista e si mangia.

La giornata inaugurale, che si aprirà alle 10.30 col taglio del nastro affidato alla madrina dell’evento, la Masterchef ravennate Erica Liverani, sarà una vera e propria festa di piazza con gli showcooking degli Agrichef Gianluca Martelli dell'Agriturismo Martelli di Borgo Montone e Stefano Gardi dell'Azienda Agrituristica Nasano di Riolo Terme, le delizie de Il Lavoro Dei Contadini, gli agrilaboratori per grandi e piccini promossi dalle fattorie didattiche, il Billo Circus​ e tante altre iniziative di animazione che proseguiranno sino al tardo pomeriggio. Il giorno successivo, domenica 18 novembre, il Mercato sarà aperto in via straordinaria per tutta la mattinata.