L'archeologa Monica Piancastelli racconta i "giganti" di Malta tra passato e presente

Il libro “Malta: le grandi costruzioni preistoriche. Un archeologo racconta”, per le Edizioni Polaris, sarà presentato dall'autrice Monica Piancastelli che dialogherà con l’editore Daniele Bosi, il 22 novembre alle ore 18 presso la Libreria Feltrinelli di Ravenna, in Via Diaz, 14.

L’autrice, geoarcheologa, restituisce la voce ad un archeologo romagnolo del passato, Luigi Maria Ugolini, nato a Bertinoro nel 1895 e morto a soli 41 anni, per narrare i cosiddetti “templi” maltesi, i più antichi edifici preistorici del Mediterraneo risalenti a circa 6.000 anni fa e patrimonio dell’UNESCO.

Un esempio di storytelling in cui i dati scientifici perdono la consueta freddezza per affiorare nel racconto di chi osservò e descrisse con grande perizia i monumenti maltesi, in una trama nella quale il passato preistorico, il passato storico e il presente si intrecciano con equilibrio.

Una guida ma anche un saggio per comunicare l’Archeologia al grande pubblico e che si inserisce in uno dei percorsi dell’Archeologia Pubblica ovvero dell’Archeologia al servizio della comunità.