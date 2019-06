Finiscono i restauri e si celebra il ventennale di Ardea Purpurea, la fontana simbolo di rinascita

Venerdì si festeggia con due distinti appuntamenti il ventennale della creazione della fontana ornamentale Ardea Purpurea in piazza della Resistenza in concomitanza anche con la fine dei lavori di restauro che stanno interessando la vasca e le due ali di mosaico dell’opera di Marco Bravura.

La celebrazione rientra nell’ambito di Ravenna Mosaico 2019 quale anteprima della VI rassegna biennale di mosaico contemporaneo, che ha luogo in città dal 6 ottobre al 24 novembre.

Alle 11 in sala Muratori nella Biblioteca Classense, presentazione del libro “Ardea Purpurea” di Marco Bravura, edizioni Skira, 2019, con testi di Albano Baldrati, Philippe Daverio, Linda Kniffitz, Luca Maggio, Cristina Mazzavillani Muti, Michele Tosi. Interverranno Elsa Signorino, assessora alla Cultura; Anna Mapolis, Ismail Akmetov Foundation, Mosca; Linda Kniffitz, responsabile Cidm/Mar; Enzo Pezzi, fotografo; Marco Bravura, artista.

Dalle 18 in piazza della Resistenza diversi momenti per ritrovarsi insieme accanto ad Ardea Purpurea: CorpoGiochi a Scuola: i bambini e l’adozione di un artista, condivisione del progetto didattico a cura di Carolina Carlone.

È previsto il saluto del sindaco Michele de Pascale. Interverranno Cristina Mazzavillani Muti, presidente di Ravenna Festival e l’artista Marco Bravura. Seguirà il saluto musicale dell’Accademia Musicale Chigiana .

Entrambi i momenti sono a ingresso libero.

L’intervento di restauro

La fontana è oggetto di un intervento da parte del Comune, su proposta dall’assessore ai Lavori pubblici Roberto Fagnani, consistente in una pulizia straordinaria a causa delle incrostazioni calcaree e per la presenza di muschi e muffe sulle superfici esposte all’aria; con l’occasione si sono realizzati anche alcuni piccoli ripristini delle parti musive e di microlesioni dei paramenti esterni, oltre a interventi sulla colorazione della vasca. In ultimo è stato installato un ulteriore filtro per diminuire la presenza di calcare nell’acqua. L’importo complessivo dei lavori ammonta a 9.882 euro.