Area Sanremo: gran finale con Ainé

Si terrà il 13 e il 14 ottobre a Faenza, la Finale interregionale di Emilia Romagna e Triveneto di Area Sanremo.

Una due giorni all’insegna di stage formativi con esperti del settore e audizioni per i candidati che si svolgeranno presso l’Hotel Cavallino (Via Forlivese 185, Faenza) e si concluderà con un galà finale domenica 14 dalle 21.00 nella suggestiva location del Teatro Masini situato in Piazza della Molinella a Faenza.

Durante la serata saranno premiati i finalisti nazionali. Ad aprire le danze la Big Band della scuola di musica Sarti di Faenza, una delle più prestigiose della regione che interpreterà alcuni tra i più famosi brani di Sanremo. A premiare i finalisti i rappresentanti della Fondazione Orchestra Sinfonica Sanremo.

Interverranno alla serata le autorità comunali di Sanremo e Faenza e il presidente AFI Sergio Cerruti.

L’ospite musicale della serata è Ainé, una delle nuove promesse della scuderia Universal Music Italia, che si esibirà in piano solo.

L'organizzazione della serata finale è gestita da Totally Imported, responsabile di Area Sanremo Tour per Emilia Romagna e Triveneto. La società opera nella produzione di artisti emergenti, management di progetti a respiro internazionale e organizzazione eventi nazionale.