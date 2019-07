L'Arena è pronta: ripartono gli spettacoli nel magico anfiteatro di paglia

L'Arena delle Balle di Paglia è rinata: a Cotignola, dove il fiume Senio incontra il Canale emiliano romagnolo, sabato all'alba circa cento "ballisti volontari" hanno partecipato alla consueta raccolta delle balle per costruire il più grande anfiteatro di paglia d'Italia.

Un lavoro che si è concluso con una festa conviviale tra le acacie, vera e propria inaugurazione della nuova Arena, quest'anno dedicata all'illusione dei somari che volano.

L'appuntamento ora è per giovedì 11 luglio. Questo il programma della prima notte: alle 20 a Casa Ercolani Antonio Catalano invita a visitare il suo Villaggio fragile, costruito nel cortile di Pasquale e Giovanna, mentre nei campi si aggirerà El Bechin, un clown muto che scarrozza i defunti tra le carraie dei campi e risveglia burattini d'oltretomba con balli sregolati; alle 20.30 El Bechin si trasferisce al Ridotto balle per l’Horror Puppet Show (spettacolo per bambini).

Alle 21 sul palco centrale comparirà il Fantasma dell’opera di Fabio Pignatta, mentre alle 21.30 andrà in scena l’opera lirica con la Cenerentola di Gioacchino Rossini, con l’orchestra Corelli. Una scenografia originale pensata per l’Arena, con costumi in cartapesta, un asino che vola fin sulla vetta di un campanile, ideati dal regista Lorenzo Giossi. Sul palco: Francesco Tuppo (Don Ramiro, principe di Salerno); Giacomo Contro (Dandini, suo cameriere); Riccardo Fioratti (Don Magnifico, barone di Montefiascone); Giada Bastoni (Clorinda, figlia di Don Magnifico); Alessandra Masini (Tisbe, figlia di Don Magnifico); Daniela Pini (Angelina, sotto il nome di Cenerentola, figliastra di Don Magnifico); Eugenio Maria De Giacomi (Alidoro, filosofo, maestro di Don Ramiro); Coro Euridice (Coro di cortigiani del principe). Musica dell’Ensemble Tempo Primo, diretto da Jacopo Rivani.

Il contributo per l'ingresso all'Arena è di 5 euro.