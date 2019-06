Dal beach volley al sup, dallo yoga al fitness: un weekend di sport e svago sulla spiaggia

Il 22 e 23 giugno prende il via proprio dalla Romagna l’Emporio Armani Sportour summer edition. La prima tappa infatti si tiene proprio a Milano Marittima per una due giorni di sport e svago.

Ritrovo sull’arenile di viale Forlì per una vasta gamma di discipline sportive estive tra cui scegliere e in cui cimentarsi contando sul supporto di istruttori altamente qualificati: il beach volley amatoriale, con un torneo a doppia eliminazione; il nuovissimo cross net ossia il beach volley con reti incrociate; il beach tennis; lo yoga sulla spiaggia; lo yoga sup, in mare sul paddle. Sarà possibile, inoltre, provare il SUP (stand up paddle) in equilibrio sull’acqua, nuova frontiera del fitness, e partecipare alla Breakfast Run, la corsa non competitiva di 5 km in programma domenica 23 giugno sul lungomare, con ritrovo e partenza dal Villaggio (punto di riferimento per informazioni e attività) alle prime luci del mattino.

Informazioni e iscrizioni su www.ea7sportour.it