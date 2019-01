Aromasophia e oli essenziali siberiani, un seminario esperienziale sui linguaggi del vivente

Sabato 2 e domenica 3 marzo si svolge alla Fraternità San Damiano di Ravenna il seminario Aromasophia E Oli Essenziali Siberiani.



Gli Oli Essenziali vengono usati da migliaia di anni per le loro capacità terapeutiche ma essi sono molto di più che semplici prodotti fitoterapici per la cura del corpo e la cosmesi. Ogni Olio Essenziale è la traccia sensibile di una precisa forza sovrasensibile o spirituale.

L’Olio Essenziale è il mistero stesso di quell’essere vivente che è la pianta che ci viene incontro attraverso il suo specifico linguaggio olfattivo. Comprendere i linguaggi del Vivente ci può essere di grande aiuto nel nostro percorso di crescita personale perchè ci permette di gettare un ponte tra noi e quella grande rivelazione dello Spirito che è la Natura.

Questo seminario ha come finalità quella di iniziare a costruire un ponte conoscitivo tra la persona e lo spirituale che si esprime nelle manifestazioni della Natura, attraverso un percorso sia teorico che pratico.

Il seminario non è indicato solo per coloro che già sono interessati agli Oli Essenziali e alla naturopatia ma a tutti coloro che sentono un’innata propensione alla meraviglia e alla ricerca di sé.



SABATO MATTINA, parte teorica:

-il mondo dei sensi

-centralità del pensiero per portare luce agli stimoli dei sensi

-evoluzione storico-spirituale dell’umanità, individualizzazione della coscienza

-necessità dell’epoca attuale

-gerarchia spirito, anima e corpo

-regni di natura ed essere umano

-pianta ed essere umano

-profumi e paesaggi

-come avvicinarsi oggi al “mistero” della Natura e del Vivente

-Olio Essenziale: traccia sensibile di forze sovrasensibili



SABATO POMERIGGIO E DOMENICA MATTINA, parte pratica ed esperienziale:

-Percezione olfattiva

-Comprensione dei linguaggi olfattivi della pianta

-Analogie tra la gestualità della pianta e la sua funzione terapeutica e pedagogica per l’essere umano

-Analogie tra paesaggi, profumi vegetali e anime dei popoli

-Utilizzo pratico dell’Olio Essenziale



Marco Pighin, viaggiatore e fotoreporter, lavora per 14 anni per le maggiori riviste italiane ed estere specializzandosi nel mondo russo. Nel 2009, durante un reportage, si ferma a vivere in un piccolo villaggio nella taiga siberiana al confine con la Mongolia, dove tuttora risiede. Qui inizia la sua attività di distillatore di essenze della taiga e approfondisce la sua passione di sempre: la spiritualità russa. Attratto dallo spirito dei grandi spazi boreali del nord, sviluppa un progetto di distillazione delle essenze del paesaggio siberiano in un’ottica di connessione con lo spirito del nostro tempo. Alterna la sua vita tra l’attività di distillazione degli Oli Essenziali nella Taiga siberiana, le conferenze e i seminari in Italia.



Orari: Sabato 3 marzo dalle 9.30 alle 17.30 circa e domenica 3 marzo dalle 10 alle 13

Per informazioni e iscrizioni: 348.0318947