Arrigo Sacchi racconta la leggenda del Milan degli "immortali"

Lo sport diventa protagonista alla rassegna letteraria "Cervia, la spiaggia ama il libro". Mercoledì 31 agosto Arrigo Sacchi presenta il suo libro assieme al giornalista coautore Luigi Garlando.

Il grande allenatore e indimenticato commissario tecnico della Nazionale italiana è ospite alle 21,30 all'Hotel Perla Verde di Milano Marittima, dove porta “La coppa degli immortali. Milan 1989: La leggenda della squadra più forte di tutti i tempi raccontata da chi la inventò”.

L’allenatore più eretico di sempre – di recente nominato dalla prestigiosa rivista France Football primo fra gli italiani e fra i tre più grandi in assoluto, con Rinus Michels e Alex Ferguson – è riuscito a creare una squadra formidabile, passata alla Storia come quella degli "Immortali" e celebrata ufficialmente dall’ Uefa come il migliore club di tutti i tempi. A trent’anni esatti dalla conquista della leggendaria Coppa dei Campioni del 1989, Sacchi racconta l’impresa che ha segnato il calcio moderno: dalla nebbia di Belgrado al 4 a 0 della finale di Barcellona, dai gol fantasma contro Stella Rossa e Werder Brema, al 5 a 0 al mitico Real Madrid a San Siro, vera epopea del "sacchismo".

Arrigo Sacchi incontrerà i suoi lettori anche domenica 4 agosto alle ore 21.30 in Viale Ravenna a Milano Marittima.

Ingresso gratuito.