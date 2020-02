Arriva a scuola la mostra itinerante “Tempi di scelta, storie di quattro luoghi”

Nell’ambito delle iniziative del Giorno della memoria e del progetto per le scuole “Nei luoghi del lavoro”, da sabato 8 febbraio al 14 febbraio alla scuola secondaria di primo grado Don Minzoni – Istituto comprensivo San Biagio (via Celso Cicognani, 8) viene ospitata la mostra itinerante “Tempi di scelta, storie di quattro luoghi: museo Cervi, Fondazione ex campo Fossoli, Fondazione Villa Emma, Fondazione Scuola di pace di Monte Sole”. Inaugurazione sabato 8 febbraio alle 10.

L’iniziativa nasce dall’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, sezione Luigi Fuschini, all’interno del progetto conCittadini dell’assemblea legislativa della Regione, in collaborazione con il Circolo Cooperatori e l’Anne Frank House di Amsterdam.

Intervengono all’inaugurazione un rappresentante dell’amministrazione comunale e un rappresentante della Regione, oltre alla dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo statale San Biagio. Al termine del momento inaugurale le studentesse e gli studenti avranno modo di intervenire sul tema della mostra, sulla Resistenza e sulla storia del movimento cooperativo, facendo domande ed esprimendo opinioni. La mostra sarà ospitata nell’atrio della scuola fino al 14 febbraio ed è a ingresso gratuito.

Prossimamente l’esposizione proseguirà nelle altre scuole secondari di primo grado partecipanti al progetto.