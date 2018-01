Arriva la Befana: distribuzione della calza, giochi e merende

Bagnacavallo e le sue frazioni si preparano all’arrivo della Befana, con tanti eventi in programma fra venerdì 5 e sabato 6 gennaio 2018.

Un anticipo di Epifania è previsto per venerdì 5 gennaio a Bagnacavallo, Traversara, Rossetta e Villa Prati. A Bagnacavallo l’appuntamento sarà a partire dalle 15 al Palazzetto dello Sport per Volley Epifania: un pomeriggio di sport e allegria da trascorrere in compagnia di tutte le squadre della Fulgur Pallavolo, con distribuzione della calza della Befana ai bambini presenti. Alle 18 ci si sposta nella Sala della famiglia della Parrocchia di Traversara per una serata conviviale promossa da Consiglio di zona, Traversara in Fiore e associazioni di volontariato del territorio in attesa dell’arrivo della Befana con distribuzione di doni ai bambini. Alle 20.30 la festa prosegue con un doppio appuntamento: al centro civico di Rossetta la vecchina porterà doni ai ragazzi della frazione grazie all’iniziativa organizzata da Consiglio di Zona in collaborazione con Polisportiva Rossetta e nell’area parrocchiale di Villa Prati la Befana è attesa durante un momento di festa curato da Consiglio di Zona e Parrocchia.

Sabato 6 gennaio si inizia a festeggiare l’Epifania fin dal mattino, con il ritrovo fissato alle 11 presso il Circolo Casablanca di Villanova: ci sono proiezioni, animazioni e doni grazie a Consiglio di Zona, Genitori di Babbo Natale e Befana, centro sociale Il Senato e associazioni del territorio.

Nel pomeriggio, a partire dalle 14.30, la grande festa della Befana è in piazza della Libertà a Bagnacavallo. Si inizia con i canti dei bambini della scuola d’infanzia, poi arriva la Befana che porta a tutti i bambini l’Anatra del Naviglio. La festa tanto cara ai più piccoli diventa un momento partecipato e sostenibile con La Fabbrica naturale dove ci si può divertire con giochi di legno e dell'ingegno e con Il Castello delle scope che ospita il laboratorio delle streghe. Durante il pomeriggio ci sono poi animazioni con la zampogna dei Cisalpipers, Babbo Natale e la Renna sui trampoli, l’Organetto di Barberia e le Marionette a Tavoletta. Come da tradizione, la giornata si conclude con caldarroste, vin brulé e gustose merende.

La festa è curata da Comune di Bagnacavallo e associazione culturale Civiltà delle Erbe Palustri in collaborazione con associazione musicale Doremi e Pro Loco.

Le iniziative fanno parte del calendario Bagnacavallo d’inverno.

Info e programma completo:

0545 280898 (Ufficio Informazioni Turistiche)

www.romagnadeste.it