Arriva Stefano De Martino per il compleanno del nuovo Esp

Esattamente un anno fa, il 1° giugno 2017, apriva il nuovo Esp, quello dei 100 negozi e ristoranti. Per festeggiare la ricorrenza, ci sarà un mese ricco di eventi e di spettacolo, cominciando da domenica 3 giugno. Una grande torta di compleanno viene preparata in galleria e a tagliarla è un ospite speciale: il ballerino Stefano De Martino.

De Martino ha iniziato da piccolo a praticare la danza e a raccogliere premi in vari concorsi nazionali, fino a vincere una borsa di studio per il Broadway Dance Center di New York, che lo ha avvicinato ancora di più al mondo della danza moderna. E’ diventato famoso grazie alla partecipazione ad “Amici” nel 2009, ritornandovi poi stabilmente come professionista. Molto attivo sui social, quest’anno ha partecipato come inviato a “L’Isola dei Famosi”.

L'appuntamento per questo speciale compleanno è alle ore 18.00.