Arriva "Stupid Now", il nuovo album dei Five to Ten

E' una vera e propria festa la presentazione ufficiale del nuovo album dei Five To Ten che si tiene il 15 gennaio presso lo studio fotografico Quattronero in Via Emilia Ponente 1140/G a Castel Bolognese.

A partire dalle 20:30 la band guidata da Silvia De Santis alla voce, nota al grande pubblico per aver militato nel Team di Piero Pelù a The Voice 2015, presenta ufficialmente nel giorno di uscita il nuovo album “Stupid Now” già anticipato dai brani “Right Thing” e “Closer”. L’album, che in contemporanea è presente in tutti gli store digitali e successivamente nei migliori negozi di dischi, esce su etichetta Vrec, distribuzione Audioglobe.

Silvia De Santis, insieme a Fabio “Farian” Biffi al piano e Fabio “Fax” Fenati alla batteria, formano il power trio dei Five To Ten a fine 2016. Dopo un anno di lavoro sotto la produzione di Pietro Foresti nasce il nuovo esordio “Stupid Now”, dieci brani di “candy pop rock” in lingua inglese dove l’attitudine live della band esce in tutta la sua potenza calmierata da pianoforte sempre presente in tutte le composizioni. “Right Thing”, attualmente in classifica indipendenti, è il primo singolo estratto, mentre spiccano l’incipit di “Breathe”, la divertente “Mrs. Babayaga”, la ballad “Maybe It’s Stupid”, la potente “Super Hero”.