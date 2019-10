Tutto il gusto del cioccolato torna in piazza con "Art & Ciocc"

Il cioccolato conquista il centro di Ravenna. Per quattro giorni cremini, tavolette, cioccolatini, croccanti, laboratori e golose degustazioni ritornano in piazza del Popolo con Art & Ciocc. Il tour dei cioccolatieri fa tappa a Ravenna dal 31 ottobre al 3 novembre.

Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Calabria e Sicilia sono le regioni natali dei maestri cioccolatieri del tour di "Art & Ciocc", che ha l'obiettivo di promuovere - con tappe in tutta Italia - il cioccolato artigianale di qualità.

Ogni maestro cioccolatiere proporrà le più golose specialità regionali assieme a piccoli e grandi oggetti e sculture di cioccolato con una particolare attenzione anche alle diverse esigenze e scelte alimentari.

Non mancheranno i grandi classici come le prelibate praline di oltre 42 gusti, i liquori al cioccolato, le creme spalmabili, le infinite combinazioni di tartufi, i particolarissimi cioccolatini alla birra, ma anche le specifiche produzioni regionali, come il cannolo siciliano, il cioccolato di Modica o di Perugia.

La festa del cioccolato è aperta dalle 9:00 alle 22:00.