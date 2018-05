Art-design e moderne tecnologie, una casa-mostra a Palazzo Rava

Inaugura venerdì 11 maggio la mostra-installazione Intrusioni: dialogo tra icone di design e pezzi contemporanei. L’allestimento, è ambientato nelle Cantine di Palazzo Rava, in via di Roma 117 a Ravenna ed è visibile da venerdì 11 a domenica 13 maggio. L’esposizione è una sorta di set di un luogo abitato, dove immergersi e immaginare i quotidiani riti dell’abitare.

Il filo conduttore è il rapporto tra le grandi icone che hanno fatto la storia del design (presentate da Biagetti Design Store e TuttoLuce) e i pezzi unici di art-design del marchio ravennate Rou Materiaal che per il terzo anno consecutivo ha esposto al Salone internazionale della decorazione di interni a Parigi, e quelli più tecnologici della spatial designer ravennate Chiara Ravaioli, che oltre a curare la mostra, esplora nuove forme espressive con la stampante 3D, utilizzando materiali tradizionali come la porcellana o più innovativi come filamenti ottenuti dalla potatura di alberi.

A impreziosire questo dialogo sono infine alcune preziose opere musive del noto collettivo di mosaicisti CaCO3, tutti di formazione ravennate, ormai presenti nelle più prestigiose gallerie europee.

Orari: venerdì 11 maggio inaugurazione 18.30 con degustazione di vino in anfora a cura della Bottega del Vino. Sabato 12 e domenica 13 maggio aperto dalla 17 alle 20. Ingresso gratuito. Per informazioni scrivere a cantine.hub@gmail.com o chiara.ravaioli@gmail.com