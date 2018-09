Arte, cultura, musica ed enogastronomia: il programma della "Fira di Sett Dulur 2018"

Sapori, colori, narrazioni riempiono ogni anno, grazie alla "Fira di Sett Dulur", le strade e i luoghi più suggestivi di Russi, trasformandola in un palcoscenico a cielo aperto dove le parole, i gesti e la tradizione si intrecciano in un inedito dialogo tra cultura, intrattenimento ed enogastronomia. Ad aprire il ricco programma della sagra sarà la Banda Città di Russi che, insieme alle Associazioni, sfilerà per le vie del Centro Storico lasciando poi spazio alla sfilata di moda degli esercenti locali.

Giovedì sera nel cortile del Centro Culturale Polivalente si rinnova l'appuntamento con il prodotto tipico locale “Signori questo è il bël e cöt”: i macellai di Russi in collaborazione con Chef to Chef Emilia-Romagna Cuochi propongono il loro bël e cöt. Il venerdì sera vedrà come protagonista l’indiscussa memoria folcloristica del “17esimo raduno delle fruste”, per poi entrare nel vivo della festa che per l’intero weekend proporrà eventi capaci di valorizzare le tradizioni locali e coinvolgere tutta la cittadinanza. Sabato sera la centrale piazza Farini si animerà con la musica della Banda Città di Bopfingen e lascerà spazio la domenica sera alla musica della tradizione dell'Orchestra Mirko Casadei. Il lunedì, invece, sarà la volta della musica popolare con l'Orchestra Mirco Gramellini, che chiuderà la festa con i valzer e le canzoni del folclore romagnolo.

Oltre alla musica, poesia, narrativa e saggistica saranno protagoniste in questa grande kermesse, con le presentazioni dei libri nel cortile della Biblioteca e nel giardino della Rocca. Si riconfermano in gran numero le mostre e mostre-mercato che durante la Fira occuperanno spazi che vanno dalla Residenza Municipale al Centro Culturale Polivalente, dalla ex Chiesa in Albis al Museo Civico, fino al centro commerciale “I Portici”, ai torrioni del castello e ai vicoli del centro. Infine, il Treppinfira, piccola rassegna di teatro di strada che con giocoleria, arte, danza, bolle di sapone e molto altro delizierà gli stimoli sensoriali dei visitatori più curiosi.

Il programma

3/16 settembre

Campi da tennis, via Calderana - ore 15.30

TORNEO NAZIONALE DI TENNIS

singolare maschile categoria Open

Venerdì 7 settembre

Biblioteca Comunale, via Godo Vecchia - ore 20.00

DI ROVI DI BACCHE DI FANGO NON IMPORTA

inaugurazione “Verdad” tavole originali di Lorena Canottiere

a seguire concerto disegnato con Stefano Risso

Sabato 8 settembre

Centro Storico

FIGURE DEL VUOTO:

Ex Chiesa in Albis, piazza Farini - ore 18.30

Maria Giovanna Morelli

a seguire Punto Incomune, piazza Farini

Giovanni Lanzoni

a seguire Museo Civico, via Don Minzoni

Patrizia Giambi

a seguire Centro Culturale, via Cavour 21

Elena Hamerski

Parco Berlinguer - ore 20.00

44º TORNEO BOCCIOFILO A COPPIE

gare finali e premiazione vincitori

Piazza Farini, 37 - ore 20.00

35 ANNI IL PERCORSO

Pubblica Assistenza di Russi

mostra fotografica

Piazza Farini - ore 21.00

BASTERDJAZZ

musica e intervalli comici di Tiziano Gatta

Domenica 9 settembre

Piazza Farini - ore 9.00

PUBBLICA ASSISTENZA

esposizione di mezzi socio sanitari

Percorso cittadino - ore 9.30

62ª COPPA CITTÀ DI RUSSI

gara ciclistica per giovanissimi

Piazza Farini - ore 10.00

35 ANNI DI PUBBLICA ASSISTENZA

premiazione volontari

Chiesa dei Servi, via Trieste - ore 16.30

SANTA MESSA DEL MALATO

Vie del Centro Storico - ore 20.30

SOLENNE PROCESSIONE

con l’immagine della Beata Vergine Addolorata

Lunedì 10 settembre

Chiesa dei Servi, via Trieste - ore 20.30

TRIO CLARUS ispirazioni sacre per trio

Valentina Domenicali - voce soprano

Carmen Falconi - pianoforte

Gian Luca Ravaglia - contrabbasso

Martedì 11 settembre

Piazza Farini - ore 19.20

GARA PODISTICA

non competitiva aperta a tutti

Via d’Azeglio - ore 20.00

LA STRÊ D’TINO IN FESTA

concerto di campane, musica e cante romagnole

a cura degli abitanti di via d’Azeglio

Piazza Farini - ore 20.30

ZUG E ZUGATLÔN

serata dello sport con intrattenimento

12/17 settembre

Corso Farini

CORSOINFIORE

Residenza Municipale, piazza Farini

RACCOLTA DI SNEAKERS E OCCHIALI USATI

Mercato Coperto, piazza Gramsci - ore 20.00

RUSSI E IL MOZAMBICO

Mercoledì 12 settembre

Vie del Centro Storico - ore 20.30

LA BANDA CITTÀ DI RUSSI APRE LA FIRA

SFILATA DELLE ASSOCIAZIONI

Piazza Farini - ore 21.15

LA FIRA SI VESTE

moda e spettacolo

13/17 settembre

Parco La Malfa

INGEGNOSAMENTE CREATIVO...

Via Trieste

SPAZIO DI INCONTRO OGGETTI E PAROLE

da Russi

VINI FORMAGGI CHAMPAGNE E CREPES

da Beaumont

PRODOTTI TIPICI E ARTIGIANALI

da Saluggia

BIRRA CECA

da Podborani

Area cortilizia Municipio

TRADIZIONE... BIRRA E WURSTEL

da Bopfingen

Giovedì 13 settembre

Cortile Centro Culturale, via G. Bruno - ore 21.00

SIGNORI QUESTO È IL BËL E CÖT

i macellai di russi propongono il loro bël e cöt

Biblioteca Comunale, via Godo Vecchia - ore 21.00

ZUM-PA-PA, ZUM-PA-PA, ZUM-PA-PA-PÀ!

Federico Savini racconta come i romagnoli persero la testa per il liscio

Giardino della Rocca T. Melandri - ore 21.00

VETRINA DELLE BAND RUSSIANE

Piazza Farini - ore 21.00

TOMBOLA IN PIAZZA

Piazza Farini - ore 21.00

ESIBIZIONE DI ARS GYMNICA

Venerdì 14 settembre

Teatro Comunale, via Cavour - ore 20.00

STAGIONE TEATRALE 2018/2019

informazioni utili

Piazza Farini - ore 20.30

17º RADUNO DELLE FRUSTE

Biblioteca Comunale, via Godo Vecchia - ore 21.00

35 ANNI AL SERVIZIO DELLA COMUNITA';

presentazione volume sulla storia della P. A. di Russi

Giardino della Rocca T. Melandri - ore 21.00

VETRINA DELLE BAND RUSSIANE

Sabato 15 settembre

Piazza Farini - ore 7.30

25° RADUNO CICLOTURISTICO

Piazzetta Biblioteca Comunale, via Godo Vecchia - ore 10.00

MONUMENTO A LUIGI CARLO FARINI

inaugurazione

Palazzetto dello Sport “F. Valli” - ore 15.30

AMICHEVOLE CALCIO A 5 RUSSI VS F.C. SAVIGNANO

Vicolo Farini - ore 20.30 repliche ogni 30’

TREPPINFIRA SAGITTABONDO...OOOOOHHH

cantastorie e dintorni...il vero e unico

Piazza Farini - ore 21.00

CONCERTO DELLA BANDA CITTA' DI BOPFINGEN

intermezzo dedicato ai festeggiamenti per i 120 anni della Cassa Rurale ed Artigiana di Russi

Giardino della Rocca T. Melandri - ore 21.00

VETRINA DELLE BAND RUSSIANE

Domenica 16 settembre

Piazza Farini - ore 8.00

BASTA UN ATTIMO

test di idoneità alla donazione sangue

Piazza Farini - ore 9.00

A COME AGRICOLTURE

esposizione di macchine agricole

Piazza Dante - ore 9.30

GLI ANGELI A 4 ZAMPE

al servizio dei non vedenti

Teatro Comunale, via Cavour - ore 10.00

ARTORAN A ROSS

incontro con i russiani lontani premio un amico per russi

Palazzo San Giacomo, via Carrarone Rasponi - ore 14.30\18.00

Villa Romana, via Fiumazzo - ore 15.00\18.00

Museo Civico, via Don Minzoni - ore 15.00\18.00

VISITE GUIDATE

Piazza Farini - ore 16.30

ORCHESTRA DANIELA VALLICELLI

Giardino della Rocca T. Melandri - ore 18.00

VETRINA DELLE BAND RUSSIANE

Vicolo Farini - ore 20.30 repliche ogni 30’

TREPPINFIRA SAGITTABONDO...OOOOOHHH

cantastorie e dintorni...il vero e unico

Piazza Farini - ore 21.00

ORCHESTRA MIRKO CASADEI

Piazza Farini - ore 23.00

SPETTACOLO PIROTECNICO

Lunedì 17 settembre

La sorgente di Bagnacavallo - ore 9.00

27° TROFEO AMO D'ORO CITTA' DI RUSSI

gara di pesca individuale tecnica canna a mulinello

Corte della Rocca - ore 15.30

MERENDA AL MACCABELLI

con canti e musica

Piazza Farini - ore 17.00 e ore 20.30

ORCHESTRA MIRCO GRAMELLINI

Vicolo Farini - ore 20.30 repliche ogni 30’

TREPPINFIRA SAGITTABONDO...OOOOOHHH

cantastorie e dintorni...il vero e unico

Giardino della Rocca T. Melandri - ore 21.00

VETRINA DELLE BAND RUSSIANE

Piazza Farini - ore 22.30

GRAN FINALE PIROTECNICO

3/17 settembre

Concorso fotografico

FOTOGRA FA LA FIRA E LE SUE VETRINE PER IL CONTEST 2018

Regolamento su: www.firadisettdulur.net/regolamento-contest

Facebook: Fira di Sett Dulur - Ufficio Cultura

Instagram: www.instagram.com/firadisettdulur

12/17 settembre

Vie del Centro Storico

ECCEZIONALE LUNA PARK

15/17 settembre

Vie del Centro

GRANDE MERCATO AMBULANTE