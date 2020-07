“Arte italiana nel mondo”, le opere del lughese Aldo Baldassari

Inaugura sabato 11 luglio alle 18 e prosegue fino al 31 luglio alle Pescherie della Rocca di Lugo la mostra “Arte italiana nel mondo”, che permette di far riscoprire le opere dell’artista lughese Aldo Baldassari.

Baldassari nacque a Lugo nel 1918 ed è vissuto a Ravenna, dove è deceduto nel1996. Formatosi presso la Scuola di disegno di Luigi Varoli di Cotignola, ha completato gli studi artistici a Bologna per poi partecipare a fine anni ’70 prima al Concorso nazionale di Lido Adriano e poi due anni dopo, nel 1980, la prima personale nella sua Lugo, a Sant’Onofrio.

Nelle opere dell’artista lughese si denota l’attenzione al rapporto diretto con la realtà delle cose e degli uomini che lo portano ad esplorare i principali generi della tradizione pittorica romagnola come, ad esempio, le pinete, i capanni da pesca, vedute collinari o la campagna con ruderi abbandonati. I suoi personaggisono gli umili, gli emarginati, i contadinie le contadine nei campi per i lavoristagionali, i pescatori del porto di Cerviache non lottano né appaiono rassegnati,piuttosto accettano la loro condizione divita e ne trovano una ragione nel sentirsiinsieme.

La mostra è aperta fino al 31 luglio il giovedì e venerdì dalle 17 alle 19, il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.