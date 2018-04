Artisti in gara con l'estemporanea di pittura "Il giardino di Persolino"

Torna domenica 20 maggio l'estemporanea biennale di pittura "Il giardino di Persolino" organizzata dall'Associazione Acquerellisti Faentini di concerto con l'Istituto di Persolino.

L'estemporanea, aperta ai soci dell'Associazione, è gratuita e suddivisa in due categorie Over 16 e Under 16. Sono previsti premi in denaro per la categoria Over 16 e in prodotti dell'Istituto per entrambe le categorie. I primi tre quadri classificati nella categoria Over 16 rimarranno di proprietà dell'Istituto.

E' possibile già iscriversi contattando il capo progetto Roberto Ortali al numero 340/3435375, e-mail roberto.ortali@gmail.com