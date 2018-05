Artisti, mercanti e Globe Trotter nel quartiere Farini

Domenica 3 giugno in occasione del mercato cittadino che si svolge lungo viale Farini, a cura del Consorzio “Il Mercato”, CittAttiva organizza, dalle 14 alle 19 nei Giardini Speyer, una piccola esposizione di artisti locali, non professionisti che attraverso le loro opere intendono dare un contributo ad animare e vivacizzare il quartiere Farini. Espongono gli artisti Gabriele Fusconi, Daniele Fusconi, Fabbri Alessandro, Fabbri Mirca, Matteo Biserna, Agnes Illes.

A partire dalle 18.30 a CittAttiva in via Carducci si svolge un incontro della rassegna Globe Trotter Ravenna, dedicato al racconto di alcuni mercati nel mondo. L’associazione ucraina Malva e l’associazione camerunense Pyramide racconteranno come sono i mercati nei loro paesi e anche i partecipanti saranno invitati a raccontare i ricordi dei mercati visitati nei loro viaggi.

Per informazioni: CittAttiva 342 9080614 – cittattiva@comune.ra.it