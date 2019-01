Ascanio Celestini, Giovanni Albanese e “L’armata dei senzatetto”

Domenica 10 febbraio, ore 17.00, Ascanio Celestini e Giovanni Albanese portano “L’armata dei senzatetto” al Palazzo dei Congressi di Ravenna. I due artisti dialogano con Matteo Cavezzali nell'ambito della rassegna letteraria Il Tempo Ritrovato.

Quest'armata di senzatetto non è gradita. È proprio gente inutile per una comunità moderna e produttiva che vuole migliorarsi e se non fosse per la tolleranza che è indispensabile in una società civile quella accozzaglia starebbe già tutta in qualche discarica o peggio.

Ingresso gratuito.