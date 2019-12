"Ascoltare Bellezza": l'intervento artistico di Nicola Samorì

Sabato 21 dicembre, alle 18, nella sala del Mosaico della biblioteca Classense, si chiude il ciclo 2019 di "Ascoltare Bellezza" con l'intervento artistico di Nicola Samorì che presenta due nuove opere: Lucia e Solstizio d'Inferno, visibili entrambe fino al 21 febbraio 2020.

All’ inaugurazione sarà presente l’artista e interverrà un rappresentante dell’amministrazione comunale.

Talento precocissimo, Nicola Samorì si è affermato a livello nazionale e internazionale con opere di altissima qualità esecutiva. Diplomato all’Accademia di Belle Arti di Bologna, presenta un curriculum rilevante di esposizioni e riconoscimenti. Tra le mostre personali si ricordano quelle tenute a Perth (2003), Cape Town (2004), Bologna, Trento e (2005), Bologna e Torino (2008), Milano (2010 e 2019), Trento (2011) Berlino e Basilea (2018, 2019), Tübingen e New York (2012), Vicenza, Lissone, Kiel e New York (2014), Roma (2016) . Samorì, che oggi vive a Bagnacavallo, ha frequentato il liceo artistico a Ravenna negli anni in cui l'istituto viveva anche uno spazio prezioso come la sala del Mosaico, luogo a lui particolarmente caro.

Il ciclo Ascoltare Bellezza è un progetto promosso dall'assessorato alla Cultura e dall’Istituzione biblioteca Classense, curato da Paolo Trioschi.

Come in un momento di raccoglimento, ogni giorno dell'inizio della stagione si apre con un omaggio alla natura attraverso l'arte, la più viva espressione della creatività umana. La stessa che ci permette di esteriorizzare ciò che è dentro di noi e ristorarci nell'ascolto della bellezza.

Per questo, nel giorno di ogni solstizio o equinozio, nella sala del Mosaico della biblioteca Classense (il cui pavimento è una preziosa opera che riluce di storia) viene presentato un apposito intervento d'arte. Ogni mostra resta visibile per 60 giorni.

Dal 2018, quattro artisti contemporanei, quattro pittori italiani salutano quindi l'arrivo delle stagioni realizzando appositamente una o più opere per uno spazio straordinario come la sala del Mosaico in biblioteca Classense. In precedenza Giovanni Frangi, Luca Pignatelli, Giovanni Manfredini, Nanni Balestrini, Arnold Mario Dall'O, Daniela Alfarano, Daniele Galliano e ora Nicola Samorì.

Orari: feriali 9 - 18,30; domenica e lunedì + 24 e 31 dicembre: 14 - 18. Chiuso il 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio. L’ingresso è libero.