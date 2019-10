Aspettando Halloween si prepara una zucca mostruosa

Il 26 ottobre c'è in programma un sabato mattina "da paura" al Mercato Coperto Contadino di Ravenna (via Canalazzo 59 – Piazza dei Carabinieri) dove bimbi, mamme e papà sono invitati al primo “Halloween a km zero”. Dalle ore 10 in programma l’agri-laboratorio gratuito di mosaico a tema ‘Costruisci la tua zucca scaccia-spiriti’ per i più piccoli (dai 4 anni) promosso da Campagna Amica Ravenna in collaborazione con Dimensione Mosaico.

A seguire mostruosa agri-merenda di stagione con i succhi di frutta 100% contadini e i biscotti di Halloween creati dall’Agrichef Gianluca Martelli dell’Agriturismo Martelli di Borgo Montone.

Il Mercato di Campagna Amica, come ogni sabato, sarà aperto dalle 8.30 alle 13.

Le altre giornate di apertura sono: martedì dalle 8.30 alle 13 e il venerdì dalle 14.30 alle 19.