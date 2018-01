Aspettando la Befana, spuntano Jack e il fagiolo magico

La rassegna teatrale del Teatro di Russi dedicata ai ragazzi "Bambini a Teatro" inizia venerdì 5 gennaio, alle ore 20.45 , con il tradizionale appuntamento a ingresso gratuito dell'epifania "Aspettando la Befana" con lo spettacolo "Jack e il fagiolo magico" della compagnia La Baracca - Testoni Ragazzi.

Lo spettacolo porta in scena il racconto di Jack e il fagiolo magico attraverso due dimensioni: quella fisica degli attori e quella immaginaria del video. La narrazione si divide così tra reale, il mondo terreno, e il fantastico, il mondo “sopra le nuvole”. Grazie all’utilizzo del video e con un gioco di proiezioni si crea un ulteriore dualismo scenico: il grande, l’orco e il piccolo, il bambino. Tutto inizia da cinque fagioli magici che porteranno Jack a vivere la sua avventura nel “mondo di sopra”, dove incontrerà l’orco e l’orchessa, e dove la sua vita cambierà. Accanto al piccolo Jack si trova un altro Jack, più grande, che ha già vissuto il “suo viaggio” sopra le nuvole. Le sue parole, e la sua musica, guidano il piccolo sognatore e lo rassicurano nell’affrontare questa magica salita. Una rappresentazione particolare per una storia appassionante, che dimostra come i bambini possano superare in astuzia e coraggio i più grandi.

Prossimi appuntamenti

Domenica 28 gennaio 2018 ore 16.00 Compagnia Franceschini, CELESTE, LA FIABA DEI COLORI

Domenica 18 febbraio 2018 ore 16.00 Teatro di Bari, AHIA!

Domenica 11 marzo 2018 ore 16.00 Drammatico Vegetale, SOGNI, ARLECCHINO E LA BAMBINA DEI FIAMMIFERI

Biglietti

(platea o posto di palco) Adulti € 9,50 Ragazzi fino a 15 anni € 4,50

(galleria) Posto Unico € 6,50 Ragazzi fino a 15 anni € 4,50



Abbonamento

(platea o posto di palco) Adulti € 21,00 Ragazzi fino a 15 anni € 11,00



Servizi di biglietteria

orari: martedì dalle 10.00 alle 12.00, venerdì dalle 17.00 alle 19.00

Apertura della biglietteria nei giorni di spettacolo: un'ora prima dell'inizio

biglietteria online: www.vivaticket.it



Per info

0544 587641/690 cultura@comune.russi.ra.it