Assaggi di pane e pancetta all'aperitivo del contadino

Giovedì 25 gennaio torna l’appuntamento con l’aperitivo del contadino nel mercato agricolo di piazza della Resistenza.

Come ogni ultimo giovedì del mese, le aziende aderenti offrono ai clienti che vanno a fare la spesa un assaggio di pane e pancetta accompagnato da vino, acqua o succhi di frutta.

Si rammentano gli orari e i giorni di vendita dei tre mercati contadini di Ravenna: lunedì e giovedì in piazza della Resistenza; martedì in viale Farini; lunedì a Marina di Ravenna, in piazza Marinai d'Italia.

Gli orari di apertura fino a marzo compreso vanno dalle 14 alle 18.