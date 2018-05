Assaggi e consigli per un nutrimento sensoriale

Mangiare meglio grazie ai cinque sensi, perché la qualità degli alimenti è una questione di salute. Questo approccio, orientato alla riscoperta del mangiare con soddisfazione, risulta nutrire non solo il corpo, ma anche la mente. Una serie di studi ha dimostrato come concentrare tutti i sensi sul cibo durante i pasti aiuti a gustare di più gli alimenti e a mangiare meno e meglio. Infatti, mangiare e bere nella piena consapevolezza di ogni morso e sorso, coniuga l’utilizzo di tutti e cinque sensi, il cibo nelle giuste porzioni, la qualità degli alimenti e di conseguenza la salute e il benessere dell’organismo.

Questo è il proposito dell'incontro del 29 maggio alla sala del Torrione, in via Majoli a Ravenna, che vuole essere un’introduzione alla fisiologia dei sensi, una scoperta comparativa tra le stimolazioni chimiche e la genuinità autentica di tradizioni gastronomiche oltre ad essere un'occasione per un contatto diretto con gli odori delle piante, i sapori della frutta e i saperi piacevoli della terra.

L'appuntamento del 29 maggio, sarà seguito da altri due incontri: 5 e 12 giugno alle 20:30.

Informazioni ed iscrizioni: masterslowfood.ra@gmail.com – Simone 333 1410350

Quota di partecipazione: 100 euro La quota comprende assaggi e materiale didattico.